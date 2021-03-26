В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Захарова сочла постановкой пресс-конференцию Байдена

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла постановкой первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена. Своими впечатлениями она поделилась в ходе регулярного брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале RT.
Захарова сочла постановкой пресс-конференцию Байдена
Фото: ReutersReuters
«Очевидно, что конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, я не скрою. Я не ожидала, что в Соединенных Штатах Америки на таком уровне могут быть проведены по-настоящему смонтированные информационные акции», — поделилась Захарова.
В ведомстве подчеркнули, что во время общения американского лидера с прессой происходила «селекция вопросов и селекция журналистов», а дискриминации подверглись не только зарубежные СМИ, но и американские.
Мероприятие стало первой полноформатной пресс-конференцией, которую Байден дал в качестве президента. Как подсчитало издание Newsweek, Байден стал первым за последние 100 лет американским лидером, который отсрочил свое первое полноценное общение с прессой на девять недель с момента инаугурации.
Телеканал Fox News обратил внимание на снимки, где видно Байден держал в руках шпаргалки во время общения с прессой. На одном из листков была указана статистика, связанная с состоянием инфраструктуры США, и ее сравнение с Китаем. У президента также была брошюра с именами и фотографиями журналистов, напротив которых стояли обведенные номера.
В мире,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД,Fox News,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители