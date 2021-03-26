Членов «Правого сектора» (запрещенная в России
экстремистская организация) начали массово перебрасывать на Горловское направление. Об этом сообщает
Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на неназванные источники.
По данным WarGonzo, подразделения «Правого сектора» появились в донецких городах Константиновка и Торецк.
По словам собеседников WarGonzo, членов организации опознали по нашивкам и шевронам, они занимают пустующие дома и «откровенно запугивают» местных жителей. Источник канала утверждает, что они выгнали из домов нескольких человек, но чиновники с ними связываться не хотят.
Также источники канала рассказали о большом скоплении техники и украинских военных на железной дороге недалеко от Красноармейска. Составы несколько дней остаются на одном месте.
Как писал «Рамблер», несколько дней назад украинские СМИ рассказали, что власти ДНР начали стягивать технику и личный состав в Горловку, на территорию завода «Эластомер». Предприятие находится в девяти километрах от линии разграничения. Второй объект ДНР появился неподалеку от населенного пункта Моспино.