Членов «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) начали массово перебрасывать на Горловское направление. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на неназванные источники.

По данным WarGonzo, подразделения «Правого сектора» появились в донецких городах Константиновка и Торецк.

По словам собеседников WarGonzo, членов организации опознали по нашивкам и шевронам, они занимают пустующие дома и «откровенно запугивают» местных жителей. Источник канала утверждает, что они выгнали из домов нескольких человек, но чиновники с ними связываться не хотят.

Также источники канала рассказали о большом скоплении техники и украинских военных на железной дороге недалеко от Красноармейска. Составы несколько дней остаются на одном месте.