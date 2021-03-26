Трамп назвал бесчеловечной политику Байдена по мигрантам

Ранее в ходе своей первой полноформатной пресс-конференции в качестве президента Байден
заявил, что администрация Трампа оставляла детей нелегальных мигрантов умирать от голода на мексиканской стороне границы. Президент США заявил, что люди бегут в США, поскольку считают его мягче, чем Трампа. Политик также пояснил, что прирост числа нелегальных мигрантов носит сезонный характер и часто возрастает в более прохладное время года. При этом он отметил, что люди бегут в США не от хорошей жизни, их вынуждают на то обстоятельства.