В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Трамп назвал бесчеловечной политику Байдена по мигрантам

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Бывший президент США Дональд Трамп назвал бесчеловечной политику действующего главы государства Джо Байдена по нелегальным мигрантам. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.
Трамп назвал бесчеловечной политику Байдена по мигрантам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«То, что мы видим сейчас, бесчеловечно. Эти люди, эти дети — подчеркну, огромное число детей — живут буквально друг на друге, в страшной грязи», — заявил Трамп.
Бывший президент также раскритиковал отсутствие тестов на коронавирус для задержанных мигрантов. «То, что происходит, просто безумно, это ужасная ситуация. Никто не видел ничего хуже», — подчеркнул политик.
Ранее в ходе своей первой полноформатной пресс-конференции в качестве президента Байден заявил, что администрация Трампа оставляла детей нелегальных мигрантов умирать от голода на мексиканской стороне границы. Президент США заявил, что люди бегут в США, поскольку считают его мягче, чем Трампа. Политик также пояснил, что прирост числа нелегальных мигрантов носит сезонный характер и часто возрастает в более прохладное время года. При этом он отметил, что люди бегут в США не от хорошей жизни, их вынуждают на то обстоятельства.
В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Fox News,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители