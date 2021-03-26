Байден запутался в словах на пресс-конференции

В ходе первой пресс-конференции в качестве президента США Джо Байден , говоря про иммигрантов, забыл, о чем хотел сказать, и запутался в словах. Видеозапись выступления американского лидера привел телеканал РЕН ТВ.

Фото: Reuters Reuters

По данным издания, на пресс-конференции Байден ответил на десять вопросов, которые были заданы ему сторонниками демократов. При этом единственному республиканцу от Fox News, который приехал, по его собственным словам, с целой папкой вопросов, даже не дали слова.

Но, несмотря на весьма дружелюбную атмосферу, Байден вновь удивил своим поведением. Отвечая на один из вопросов, американский лидер отвлекся и тут же потерял суть своей мысли.

«Лучший способ что-то сделать, если вы... Если вы дорожите и любите что-то. Вам нравится иметь возможность... в любом случае... Я мы собираемся многое сделать», - заявил Байден.

«Рамблер» писал, что ранее Джо Байден во время встречи в Белом доме не смог вспомнить, что должен делать и к кому обращаться, после чего журналистов попросили покинуть зал. Также президент США удивил общественность, когда трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.