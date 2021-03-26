Байден запутался в словах на пресс-конференции

В ходе первой пресс-конференции в качестве президента США Джо Байден
, говоря про иммигрантов, забыл, о чем хотел сказать, и запутался в словах. Видеозапись
выступления американского лидера привел телеканал РЕН ТВ.
По данным издания, на пресс-конференции Байден ответил на десять вопросов, которые были заданы ему сторонниками демократов. При этом единственному республиканцу от Fox News, который приехал, по его собственным словам, с целой папкой вопросов, даже не дали слова.
Но, несмотря на весьма дружелюбную атмосферу, Байден вновь удивил своим поведением. Отвечая на один из вопросов, американский лидер отвлекся и тут же потерял суть своей мысли.
«Лучший способ что-то сделать, если вы... Если вы дорожите и любите что-то. Вам нравится иметь возможность... в любом случае... Я мы собираемся многое сделать», - заявил Байден.
«Рамблер» писал, что ранее Джо Байден во время встречи в Белом доме не смог вспомнить, что должен делать и к кому обращаться, после чего журналистов попросили покинуть зал. Также президент США удивил общественность, когда трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета.
Широкий общественный резонанс вызвало и интервью американского лидера телеканалу ABC. В нем Байден раскритиковал президента России Владимира Путина
. В частности, он подчеркнул, что главе РФ придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского президента убийцей. Путин в ответ на критику со стороны Байдена пожелал западному коллеге здоровья и вспомнил детскую присказку – «кто обзывается, тот сам так называется».