В США разделились мнения по поводу санкций против России

Одной из видных сторонников жесткой линии является Виктория Нуланд
, номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам, пишут авторы материала, озаглавленного "Российские санкции – легко объявить, трудно выполнить". Другую группу составляют кадровые бюрократы из минфина
и госдепа, которые в принципе согласны с введением санкций, но обеспокоены их потенциальной эффективностью, возможным негативным влиянием на саму американскую экономику и необходимостью учитывать позицию партнеров. Нуланд при этом сомневается, что США должны зависеть от мнения Евросоюза
в вопросе санкций, сообщает газета.