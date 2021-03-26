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Байден собрался объединить усилия с Евросоветом в работе по России и Китаю

Деловая газета "Взгляд"
16 минут назад
Президент США Джо Байден заявил Европейскому совету, что намерен совместно работать по России и КНР, а также ряду других региональных тем, сообщил Белый дом по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал американский лидер.
Байден уведомил ЕС о желании совместно работать по России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В сообщении Белого дома указывается, что Байден «выразил желание работать вместе по общим интересам внешней политики, включая Китай и Россию», передает РИА «Новости».
Он также отметил необходимость «продолжать общение США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам».
Кроме того, обсуждались пандемия коронавируса, угроза изменения климата и экономические связи.
Ранее Байден заявил о намерении совместно с союзниками привлекать Китай к «ответственности», а также обеспокоился связями Турции с Россией.
В мире,Джозеф Байден,Европейский совет,ЕС,РИА Новости,Россия,Китай,Соединенные Штаты,
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