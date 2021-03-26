В Европе заявили о необходимости сохранения союза с США

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
по итогам встречи с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил
, что ЕС и США договорились координировать усилия против «конфронтационного поведения России». Чиновники распространили совместное заявление, в котором опять перечислили «исходящие от России вызовы: дезинформация, вмешательство в избирательные процессы, злонамеренная кибератака». При этом стороны заявили, что «готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес».