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Байден заявил о своих "120 годах в Сенате"

Газета.Ru
3 часа назад
Президент США Джозеф Байден заявил о своих «120 годах в Сенате». Он сказал об этом в ходе пресс-конференции, передает «Би-би-си».
Байден заявил о своих "120 годах в Сенате"
Фото: Tom Brenner/ReutersTom Brenner/Reuters
Байден, отвечая на вопрос о правиле, согласно которому требуется 60 голосов для принятия основных законопроектов, заявил, что все вернуться к состоянию, каким оно было, «когда я пришел в Сенат 120 лет назад».
Байдену сейчас 78 лет. До конца не ясно, шутка это или оплошность.
Ранее Байден трижды упал, когда поднимался по трапу в самолет, на котором должен был лететь в Джорджию. В администрации главы государства пояснили сразу после инцидента, что причиной падений стала «очень ветреная» погода.
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