Зеленский утвердил новую стратегию безопасности Украины

Стратегия предусматривает членство Украины в НАТО
, прекращение «временной оккупации» Россией
части территории Украины и готовность к сдерживанию агрессии.
Стратегия не предусматривает достижение военного паритета с Россией.
Как говорится в указе главы государства, военный паритет с РФ привел бы к чрезмерной милитаризации государства.
Накануне Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Она предполагает комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом. Главным внешнеполитическим инструментом для консолидации международных усилий по возвращению Крыма должна стать так называемая «Крымская платформа».
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции. На днях президент Украины Владимир Зеленский назвал выход Крыма из состава страны «страшной ошибкой», которую нужно исправить. Он отметил, что для решения проблемы будет создана международная площадка - «Крымская платформа».