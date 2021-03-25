Зеленский утвердил новую стратегию безопасности Украины

Фото: Reuters Reuters

Стратегия предусматривает членство Украины в НАТО , прекращение «временной оккупации» Россией части территории Украины и готовность к сдерживанию агрессии.

Стратегия не предусматривает достижение военного паритета с Россией.

Как говорится в указе главы государства, военный паритет с РФ привел бы к чрезмерной милитаризации государства.

Накануне Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Она предполагает комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом. Главным внешнеполитическим инструментом для консолидации международных усилий по возвращению Крыма должна стать так называемая «Крымская платформа».