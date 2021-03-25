ООН: Пандемия коронавируса замедлит развитие стран на десятилетия

В ООН обратили внимание, что лишь 9 из 38 стран, где проводится вакцинация от коронавируса, являются развивающимися. Авторы доклада призвали оказать помощь с поставками вакцин в беднейшие страны.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в ООН предупредили, что более 20 странам мира грозит острая нехватка продовольствия и требуется незамедлительная масштабная помощь. К этим странам относятся, в частности, Йемен, Южный Судан, северные районы Нигерии, Афганистан, Сирия, Ливан, Гаити. Для реализации экстренных мер по оказанию помощи этим странам, по подсчетам ООН, необходимо финансирование от доноров в размере 5,5 млрд долларов.