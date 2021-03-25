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ООН: Пандемия коронавируса замедлит развитие стран на десятилетия

Вероника Полынина
1 час назад
Пандемия коронавируса может отсрочить достижение целей устойчивого развития ООН на 10 лет. Об этом, как пишет «Московский комсомолец», говорится в докладе организации.
ООН: Пандемия коронавируса замедлит развитие стран на десятилетия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
ООН констатирует, что пандемия COVID-19 нанесла мировой экономике крупнейший за 90 лет ущерб.
Число людей, потерявших работу из-за коронакризиса, составило 114 млн человек. 120 млн человек оказались за чертой бедности.
В ООН обратили внимание, что лишь 9 из 38 стран, где проводится вакцинация от коронавируса, являются развивающимися. Авторы доклада призвали оказать помощь с поставками вакцин в беднейшие страны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в ООН предупредили, что более 20 странам мира грозит острая нехватка продовольствия и требуется незамедлительная масштабная помощь. К этим странам относятся, в частности, Йемен, Южный Судан, северные районы Нигерии, Афганистан, Сирия, Ливан, Гаити. Для реализации экстренных мер по оказанию помощи этим странам, по подсчетам ООН, необходимо финансирование от доноров в размере 5,5 млрд долларов.
В мире,ООН,Московский комсомолец,
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