Пока вы не уснули:

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Юлия Навальная улетела из России

"К кому я должен обратиться?": Байден оконфузился в Белом доме

Президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме забыл, к кому ему следует обратиться, после чего журналистам пришлось покинуть зал.

ФСБ задержала участника нападения на десантников