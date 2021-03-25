Пока вы не уснули: Путин впервые высказался о своей вакцинации

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В России проведут эксперимент по сбору монет у населения

Банк России проведет эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы, пишет «Российская газета».

Кремль признал волатильность рубля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами не согласился с тем, что курс рубля "лихорадит": волатильность может быть чуть выше обычного.

Путин впервые высказался о своей вакцинации

Президент России Владимир Путин заявил, что будет расширять географию своих поездок по мере возникновения эффекта после сделанной прививки от ковида.

Истребитель ВМС США F-35B выстрелил в себя из пушки

Американский истребитель F-35B случайно выстрелил в себя из артиллерийской установки.

Юлия Навальная улетела из России

"К кому я должен обратиться?": Байден оконфузился в Белом доме

Президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме забыл, к кому ему следует обратиться, после чего журналистам пришлось покинуть зал.

ФСБ задержала участника нападения на десантников

ФСБ и Следственный комитет задержали в Москве члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

«ЧМ куплен Россией и Этери": Тутберидзе обвинили в продажности

Зарубежные фанаты фигурного катания считают, что после короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме лидирующую позицию должна занимать японка Рику Кихиру, сообщает издание Sport24.

Россия возобновляет авиасообщение с шестью странами

Россия с 1 апреля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории РФ.

У дочери Шпигеля изъяли драгоценности от Баскова