Пока вы не уснули: Путин впервые высказался о своей вакцинации

В России проведут эксперимент по сбору монет у населения
Банк России
проведет эксперимент по сбору монет у населения через специальные автоматы, пишет «Российская газета».
Кремль признал волатильность рубля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
в разговоре с журналистами не согласился с тем, что курс рубля "лихорадит": волатильность может быть чуть выше обычного.
Путин впервые высказался о своей вакцинации
Президент России Владимир Путин
заявил, что будет расширять географию своих поездок по мере возникновения эффекта после сделанной прививки от ковида.
Истребитель ВМС США F-35B выстрелил в себя из пушки
Американский истребитель F-35B случайно выстрелил в себя из артиллерийской установки.
Юлия Навальная улетела из России
Супруга Алексея Навального Юлия
вновь улетела в Германию, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.
"К кому я должен обратиться?": Байден оконфузился в Белом доме
Президент США Джо Байден
во время встречи в Белом доме забыл, к кому ему следует обратиться, после чего журналистам пришлось покинуть зал.
ФСБ задержала участника нападения на десантников
ФСБ
и Следственный комитет
задержали в Москве члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.
«ЧМ куплен Россией и Этери": Тутберидзе обвинили в продажности
Зарубежные фанаты фигурного катания считают, что после короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме лидирующую позицию должна занимать японка Рику Кихиру, сообщает издание Sport24.
Россия возобновляет авиасообщение с шестью странами
Россия с 1 апреля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на территории РФ.
У дочери Шпигеля изъяли драгоценности от Баскова
Следователи изъяли кольца и украшения у бывшей жены певца Николая Баскова
Светланы Шпигель. Об этом ее отец глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель
заявил «Коммерсанту».