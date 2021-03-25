Украина потребует от России вернуть Януковича

21 ноября 2013 года, за неделю до готовящегося подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом
, правительство остановило подготовку к заключению соглашения. В ответ на это оппозиция в Верховной раде
заблокировала работу парламента, а на площадь Независимости в Киеве вышли демонстранты. Началось трёхмесячное противостояние, получившее название Евромайдан. Радикально настроенные протестующие захватили ряд административных зданий и создали вооружённые «силы самообороны», что привело к свержению действовавшей на тот момент власти и человеческим жертвам.