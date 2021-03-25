Украина потребует от России вернуть Януковича

Киевский апелляционный суд отказался отменить заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об узурпации власти. Такое решение даёт возможность начать процедуру экстрадиции бывшего главы государства, который сейчас находится в России , заявили в офисе генерального прокурора республики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отменить постановление о заочном аресте, принятое Печерским районным судом Киева ещё в мае 2020 года, просили адвокаты политика. Однако жалоба защиты была оставлена без удовлетворения.

Решение апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования, — сказано в Telegram-канале Офиса генпрокурора.

После «оранжевой революции» в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления. Шесть лет спустя Янукович с помощью Конституционного суда восстановил президентскую форму правления.

21 ноября 2013 года, за неделю до готовящегося подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом , правительство остановило подготовку к заключению соглашения. В ответ на это оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, а на площадь Независимости в Киеве вышли демонстранты. Началось трёхмесячное противостояние, получившее название Евромайдан. Радикально настроенные протестующие захватили ряд административных зданий и создали вооружённые «силы самообороны», что привело к свержению действовавшей на тот момент власти и человеческим жертвам.

Янукович покинул территорию страны и выехал в Россию. Позже его обвинили в «узурпации власти». Было заведено уголовное дело, фигурантами которого значились сам экс-президент, а также ряд высокопоставленных чиновников и судьи Конституционного суда.

В феврале 2021 года Верховная рада приняла постановление о событиях на Евромайдане, в котором сказано, что узурпация власти в 2010–2014 годах Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека. Президент якобы создал преступный режим, который поддерживала Россия, и действовал вопреки национальным интересам своей страны.