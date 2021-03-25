В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

"К кому я должен обратиться?": Байден оконфузился в Белом доме

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме не смог вспомнить, что должен делать и к кому обращаться, после чего журналистов попросили покинуть зал. Об этом пишут «Известия».
Инцидент произошел на встрече, посвященной вопросам миграционного кризиса в США. В ходе своего выступления Байден озвучил недостоверные данные, и возникла пауза. После чего американский лидер спросил у руководителя аппарата Белого дома, что он должен делать дальше.
«Мы переходим к следующему делу и Рон, к кому я должен обратиться?» - поинтересовался Байден.
После чего журналистов вежливо попросили покинуть зал.
Как сообщал «Рамблер», ранее Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Также широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC, в котором Джо Байден раскритиковал Владимира Путина.
В частности, он подчеркнул, что главе России придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского лидера убийцей.
При этом президент России Владимир Путин в ответ на критику своего американского коллеги пожелал тому здоровья. Он также вспомнил детскую присказку о том, что «кто обзывается, тот сам так называется».
В мире,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,газета "Известия",телеканал АВС,Соединенные Штаты,
471
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители