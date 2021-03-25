"К кому я должен обратиться?": Байден оконфузился в Белом доме

Президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме не смог вспомнить, что должен делать и к кому обращаться, после чего журналистов попросили покинуть зал. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел на встрече, посвященной вопросам миграционного кризиса в США. В ходе своего выступления Байден озвучил недостоверные данные, и возникла пауза. После чего американский лидер спросил у руководителя аппарата Белого дома, что он должен делать дальше.

«Мы переходим к следующему делу и Рон, к кому я должен обратиться?» - поинтересовался Байден.

После чего журналистов вежливо попросили покинуть зал.

Как сообщал «Рамблер», ранее Джо Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Также широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC, в котором Джо Байден раскритиковал Владимира Путина

В частности, он подчеркнул, что главе России придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского лидера убийцей.