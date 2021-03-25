В ЕС призвали бороться с санкциями США против «Северного потока-2»

Андруэ подчеркнула, что ужесточение американских санкций коснется организаций, которые создают условия для кораблей, участвующих в прокладке газопровода, а в чёрный список в результате попадут все суда, причастные к реализации проекта.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что уровень запасов газа в большинстве европейских стран упал ниже 30% от общего объёма подземных хранилищ. Так, в Германии газовые хранилища в настоящее время заполнены только на 25,54%, в Австрии – на 26,89%, в Чехии – на 29,14%, на Украине – на 38,11%. Больше всего газа осталось у Польши: там хранится 38,85% топлива. Наименьшими запасами газа обладает Франция – 14,62% от вместимости хранилищ.