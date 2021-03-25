В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В ЕС призвали бороться с санкциями США против «Северного потока-2»

Павел Тиунов
3 часа назад
Член Европарламента от Франции Матильда Андруэ заявила, что американские санкции против российского газопровода пагубно сказываются на национальных экономических интересах стран Евросоюза. Она намекнула, что руководству ЕС пора предпринять активные действия, сообщает RT.
В ЕС призвали бороться с санкциями США против «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters
Андруэ подчеркнула, что ужесточение американских санкций коснется организаций, которые создают условия для кораблей, участвующих в прокладке газопровода, а в чёрный список в результате попадут все суда, причастные к реализации проекта.
Политик напомнила, что европейцы неоднократно критиковали «односторонние решения» американцев относительно «Северного потока-2». Именно поэтому она поинтересовалась, не планирует ли Еврокомиссия «перейти от «пустых слов» к делу».
По ее словам, в этом случае необходимы конкретные шаги по борьбе с экстерриториальными мерами США.
Андруэ подчеркнула, что своими действиями Вашингтон пренебрегает требованиями международного законодательства.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что уровень запасов газа в большинстве европейских стран упал ниже 30% от общего объёма подземных хранилищ. Так, в Германии газовые хранилища в настоящее время заполнены только на 25,54%, в Австрии – на 26,89%, в Чехии – на 29,14%, на Украине – на 38,11%. Больше всего газа осталось у Польши: там хранится 38,85% топлива. Наименьшими запасами газа обладает Франция – 14,62% от вместимости хранилищ.
В мире,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,Соединенные Штаты,Франция,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители