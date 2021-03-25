Бундестаге должен быть поднят вопрос о вотуме доверия канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом, как сообщает DW, заявил лидер фракции Левой партии в парламенте Дитмар Барч.

Вчера, как сообщал «Рамблер», Меркель объявила, что договорилась с властями федеральных земель о продлении карантина до 18 апреля, а также объявила 1 и 3 апреля выходными днями в дополнение к Страстной пятнице и Пасхальным воскресенью и понедельнику.

Таким образом, в эти дни должен был действовать режим ограничений для дней отдыха — встречаться можно было бы не более чем с двумя представителями другого домохозяйства.

Общественность в Германии раскритиковала решение Меркель. В частности, Барч обвинил членов ее правительства в дилетантизме, назвал их борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 непоследовательной, а причиной этого — тот факт, что глава кабинета министров не пользуется доверием большинства в парламенте. Он призвал Меркель самостоятельно поднять в Бундестаге вопрос о вотуме доверия ей.

«У нас сейчас настоящий кризис доверия к политическому руководству страны», — считает депутат.