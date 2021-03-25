Европейцы нашли способ «легализовать» Крым

Портал «ИноСМИ» собрал комментарии шведов, которые дали России советы по избавлению от санкций. Комментатор под ником Bo Jordin обратил внимание, что Лавров обвинил Запад в нарушениях международного права, и напомнил, что причиной санкций стало присоединение Крыма

«Почему бы России не передать свое дело по Крыму на рассмотрение в Гаагский суд и избавиться от санкций (если выиграет)?» - написал он.

Пользователь Håkan Dahlberg посоветовал ЕС ввести санкции против США и Великобритании за срыв поставок антиковидных вакцин.

Мир на пороге голодной смерти

ООН предупредила, что в ближайшие несколько месяцев больше 20 стран мира могут столкнуться с проблемой острого голода. Как пишет The Guardian со ссылкой на данные Продовольственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы, уже сейчас 34 миллиона человек со всего мира находятся в шаге от голодной смерти.

Проблему голода провоцируют региональные конфликты, климатические потрясения и пандемия, а в некоторых местах ситуация усугубляется нашествиями саранчи. По данным аналитиков, Нигерия, Йемен и Южный Судан возглавляют список мест, сталкивающихся с «катастрофическим» уровнем острого голода. Большинство «горячих точек» находится в Африке, но также под угрозой оказались Афганистан, Сирия, Ливан и Гаити.

Россия активизировалась в Персидском заливе

В марте глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом сразу три арабские монархии - ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, по итогам переговоров было объявлено о создании нового формата трехсторонних консультаций по Сирии. Как пишет портал OSW, визит Лаврова состоялся на фоне растущей обеспокоенности государств Персидского залива изменением политики США.

Эксперты называют стратегической целью российской политики «смягчение неформального антииранского американо-арабского альянса» в Персидском заливе. Москва, поддерживающая тесные отношения с Тегераном, пытается убедить арабские государства дистанцироваться от США.

Билл Гейтс назвал точные сроки возврата к нормальной жизни

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что благодаря вакцинации от коронавируса люди забудут о пандемии к началу 2023 года. Об этом он рассказал в интервью TVN24.

«К концу 2022 года мы должны полностью вернуться к нормальной жизни», - подчеркнул Гейтс. По его мнению, уже к концу 2021-го уровень вакцинации будет достаточным, чтобы странам не пришлось вводить новые локдауны, но некоторые ограничения сохранятся.

Недовольный карантином немец забросал мэрию коктейлями Молотова

Вечером 24 марта 30-летний мужчина поджог здание ратуши Дельменхорста, забросав его коктейлями Молотова. Как сообщает buten un binnen, мужчину задержали, своим мотивом он назвал «недовольство коронавирусными правилами».