Японский премьер раскрыл план по Курилам

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал продолжить диалог с Россией для решения проблемы Курил. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление Суга сделал, выступая на слушаниях в парламенте. Он подчеркнул, что будет вести диалог с Россией на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Премьер добавил, что в сентябре 2020 года он обсуждал Курилы с президентом России Владимиром Путиным, тогда политики подтвердили намерение ускорить переговоры.

«Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить к этому все силы», - заявил Суга.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги добавил, что в Токио хотят продвигать совместную экономическую деятельность с Москвой на Курилах.

Как писал «Рамблер», Путин предлагал Японии до конца 2018 года подписать мирный договор, в котором не будет предварительных условий. По задумке Путина, на основании этого документа Россия и Япония «как друзья» могли бы решать все спорные вопросы, в том числе территориальные споры.

Позже Суга, занимавший должность генерального секретаря японского кабмина, заявил, что Токио придерживается прежней позиции и не будет заключать мирный договор до урегулирования территориального спора.

Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды. Москва отвергает притязания Токио.