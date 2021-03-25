Премьер-министр Канады: «Путину не особо интересно мнение Запада»

Как сообщал «Рамблер», ранее широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC, в котором Джо Байден раскритиковал Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что главе России придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского лидера убийцей.

При этом президент России Владимир Путин в ответ на критику своего американского коллеги пожелал тому здоровья. Он также вспомнил детскую присказку о том, что «кто обзывается, тот сам так называется».