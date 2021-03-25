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Премьер-министр Канады: «Путину не особо интересно мнение Запада»

Алиса Селезнёва
3 часа назад
Президента России Владимира Путина не особо волнует то, что о нем думают на Западе. Об этом, по данным ТАСС, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Премьер-министр Канады: «Путину не особо интересно мнение Запада»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Такое мнение канадский политик высказал, комментируя резонансные высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере.
«За последние пять лет, что я занимаю пост премьер-министра, у меня было несколько разговоров с Путиным и, по моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно в любой момент. Ему не особенно интересно, что о нем думают Западный мир и Канада», - пояснил Трюдо в интервью интернет-радиостанции SiriusXM.
Как сообщал «Рамблер», ранее широкий общественный резонанс вызвало интервью американского президента телеканалу ABC, в котором Джо Байден раскритиковал Владимира Путина. В частности, он подчеркнул, что главе России придется «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Кроме того, он назвал российского лидера убийцей.
При этом президент России Владимир Путин в ответ на критику своего американского коллеги пожелал тому здоровья. Он также вспомнил детскую присказку о том, что «кто обзывается, тот сам так называется».
В мире,Политика,Джастин Трюдо,Джозеф Байден,Владимир Путин,телеканал АВС,Канада,
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