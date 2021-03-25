Азаров заявил о политической расправе над ним

Накануне Государственное бюро расследований Украины заочно сообщило о подозрении в государственной измене бывшему премьер-министру страны из-за участия в подписании договора о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму (Харьковские соглашения). По версии следствия, действуя в сговоре с бывшим президентом Виктором Януковичем
, Азаров обеспечил согласование договора, направленного якобы «во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины» под предлогом получения для страны скидки на газ.