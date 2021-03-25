Азаров заявил о политической расправе над ним

По его словам, киевские власти «полностью провалились и упали в рейтингах», поэтому и используют подобные методы.

Экс-премьер также подчеркнул, что из Украины «создается нацистская страна», которая должна противостоять России, а все, кто могут выступить против такого курса, зачищаются.