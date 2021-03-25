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Азаров назвал обвинения в госизмене политической расправой

Украина.ру
19 минут назад
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 24 марта назвал обвинения в государственной измене, выдвинутые против него Киевом, политической расправой, передает РБК.
Азаров заявил о политической расправе над ним
Фото: ТАССТАСС
Азаров отметил, что стремление осудить его за подписание Харьковских соглашений является попыткой президента Украины Владимира Зеленского и ему подобных расправиться с политическим оппонентом, затруднить его возвращение на Украину и участие в политической жизни страны.
По его словам, киевские власти «полностью провалились и упали в рейтингах», поэтому и используют подобные методы.
Экс-премьер также подчеркнул, что из Украины «создается нацистская страна», которая должна противостоять России, а все, кто могут выступить против такого курса, зачищаются.
Накануне Государственное бюро расследований Украины заочно сообщило о подозрении в государственной измене бывшему премьер-министру страны из-за участия в подписании договора о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму (Харьковские соглашения). По версии следствия, действуя в сговоре с бывшим президентом Виктором Януковичем, Азаров обеспечил согласование договора, направленного якобы «во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины» под предлогом получения для страны скидки на газ.
В мире,Владимир Зеленский,Николай Азаров,Виктор Янукович,Киев,Украина,
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