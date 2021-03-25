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В Китае за сутки выявили 11 случаев заболевания коронавирусом

RT на русском
46 минут назад
В Китае за минувшие сутки выявили 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые выявленные случаи являются завозными.
Ранее стало известно, что более 100 млн человек в мире привились китайскими вакцинами от коронавируса.
В мире,Китай,
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