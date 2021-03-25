В антисептиках обнаружили вызывающее рак вещество

Опасное для здоровья вещество нашли в средствах, которые попали на рынок в самый разгар пандемии, когда санитайзеры популярных марок были в дефиците. Специалисты компании выяснили, что бензол содержится в 17 процентах бутылок с дезинфицирующим средством. При этом в восьми процентах бутылок содержалось количество вещества, превышающее предел, установленный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Согласно данным управления, такую концентрацию бензола человек может переносить ««в течение относительно короткого периода времени».