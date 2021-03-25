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Во Франции запретили собираться группами более шести человек

Газета.Ru
5 часов назад
Министерство внутренних дел Франции приняло решение о введении запрета о групповых сборах на фоне продолжающейся пандемии короанвируса. Об этом сообщает ТАСС. Глава МВД Жеральд Дарманен направил соответствующую грамоту полицейским префектам.
Во Франции запретили собираться группами более шести человек
Фото: ReutersReuters
Так, ведомство установило ограничение на сбор группой численностью не более шести человек. Такое требование, согласно тексту документа, будет касаться всей территории страны. Данное решение было принято на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки во Франции, где зафиксирован рост тяжело больных пациентов в реанимационных палатах: на данный момент их всего 4 651 случаев. Ранее стало известно, что власти Франции вводят карантин в 16 регионах страны из-за COVID-19.
Ожидается, что аналогичное решение будет принято в отношении еще трех департаментов. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 125,2 млн заболевших, свыше 101,1 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,4 млн человек с COVID-19
В мире,МВД,Франция,
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