Во Франции запретили собираться группами более шести человек

Так, ведомство установило ограничение на сбор группой численностью не более шести человек. Такое требование, согласно тексту документа, будет касаться всей территории страны. Данное решение было принято на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки во Франции, где зафиксирован рост тяжело больных пациентов в реанимационных палатах: на данный момент их всего 4 651 случаев. Ранее стало известно, что власти Франции вводят карантин в 16 регионах страны из-за COVID-19.