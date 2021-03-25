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Сенат Конгресса США впервые утвердил трансгендера на федеральную должность

ТАССиещё 3
2 часа назад
Сенат Конгресса США в среду утвердил Рейчел Левин на должность помощника министра здравоохранения и социальных служб страны.
Помощником главы минздрава США утвержден трансгендер
Фото: © Caroline Brehman/Pool via AP© Caroline Brehman/Pool via AP
Как сообщает пресс-служба верхней палаты американского законодательного органа, в поддержку Левин высказались 52 законодателя, против - 48.
В свою очередь телекомпания CNN отмечает, что это первый случай утверждения Сенатом на должность в администрации трансгендера.
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