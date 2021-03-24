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Радикалы разрушили памятный знак дружбы Украины и России в Харьковской области

ТАССиещё 2
1 час назад
Депутаты от парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) совместно с организацией "Патриоты За жизнь" восстановили в Харьковской области разрушенный вандалами памятный знак дружбы украинского и русского народов, однако, он снова был испорчен. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.
Вандалы разрушили памятный знак дружбы Украины и России
Фото: APAP
"Восстановление памятного знака это наша принципиальная позиция. Мы всегда будем выступать за дружбу двух братских народов, а также восстановление добрососедских и экономических отношений между нашими странами. Только это поможет вывести Украину из кризиса и приведет ее к процветанию", - цитирует пресс-служба главу Харьковской городской организации ОПЗЖ Андрея Лесика.
Однако, как отмечается в сообщении, уже через несколько часов представители национал-радикальных организаций, "чувствуя свою полную безнаказанность, а зачастую и поддержку власти, под покровом темноты трусливо уничтожили восстановленный памятный знак".
ОПЗЖ подчеркивает, что "украинцы устали от войны, от насаждения вражды и агрессии, от запрета говорить и даже думать на русском языке".
"Мы хотим мира, здоровых, конструктивных отношений со всеми странами. Людей нужно объединять как в своем государстве, так и за его пределами", - отметил Лесик.
В мире,Происшествия,Андрей Лесик,Россия,Украина,
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