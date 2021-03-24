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23-й штат США отменил смертную казнь

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Губернатор американского штата Виргиния Ральф Нортэм подписал законопроект, отменяющий смертную казнь. Трансляция велась на странице политика в Facebook.
23-й штат США отменил смертную казнь
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Таким образом, Виргиния стала 23-м штатом, где запрещена смертная казнь.
Согласно новому закону, смертная казнь будет заменяться пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения.
До сих пор штат был лидером по числу смертных казней - на его территории казнили почти 1,4 тыс. человек.
Ранее в США впервые за 70 лет казнили женщину.
В мире,Соединенные Штаты,
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