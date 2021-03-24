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На Украине мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca

РИА Новости
8 минут назад
Провизор аптеки в военном госпитале в Черновицкой области на Украине скончался вскоре после вакцинации от COVID-19 препаратом Covishield/AstraZeneca, предварительная причина смерти – инсульт, сообщила в среду пресс-служба минздрава страны.
Украинец умер после прививки вакциной AstraZeneca
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Командование медицинских сил ВС Украины во вторник сообщило о смерти военнослужащей в Одесской области, которая за два дня до этого привилась от COVID-19. По данным украинского минздрава, у нее не было противопоказаний к вакцинации. В среду днем минздрав назвал официальную причину смерти женщины – острая сердечно-сосудистая недостаточность.
"Двадцать четвертого марта в 7:10 (8:10 мск.) в городской клинической больнице 3 города Черновцы была зафиксирована смерть провизора аптеки военного госпиталя. По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. Пятнадцатого марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca", - говорится в сообщении на сайте минздрава.
Отмечается, что вакцинацию работников военного госпиталя проводила мобильная бригада. Уже вечером 16 марта мужчину доставили в городскую клиническую больницу 3 с инсультом.
"Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - добавили в минздраве.
В министерстве добавили, что сам процесс вакцинации мужчина перенес нормально и жалоб на состояние здоровья не выражал. Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Привиты уже 121 929 человек. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой проводится вакцинация на Украине.
В мире,Минздрав РФ,Украина,
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