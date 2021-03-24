Пока вы не уснули: Украина запустила "Смерчи" на границе с Крымом

Украина устроила стрельбу из "Смерчей" у границы с Крымом
По легенде учений силы украинского ПВО, стоящие на границе с Крымом, "прервали попытку проведения воздушной разведки условным противником".
Столтенберг обвинил Россию в агрессивном поведении
По словам генсека НАТО, Россия также усиливает репрессивные меры на своей территории.
Шойгу отменил приказы Сердюкова
Сердюков рассекретил архивы Великой Отечественной войны в июне 2007 года. В результате исследователи получили доступ к недоступным ранее документам.
Госдума приняла законопроект о президентских сроках
Законопроект был внесен в Госдуму
во исполнение поправок к Конституции.
Мировые поставки нефти оказались под угрозой
23 марта один из крупнейших в мире кораблей-контейнеровозов Ever Given (длина — 400 м, ширина — 59 м) компании Evergreen случайно сел на мель после отклонения от курса из-за внезапного сильного ветра.
Начальник задержавших Голунова полицейских покинул Россию
Журналист Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года. 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты.
Услуга ЖКХ может подорожать в 1,5 раза
В России были утверждены новые санитарные правила и нормы СанПиН. Ранее в них не была прописана периодичность влажной уборки помещений общего пользования в многоквартирных домах с применением моющих и чистящих средств. Теперь УК обязаны делать ее ежедневно.
В Беслане нашли мертвым пропавшего депутата
22 марта 64-летний Торчинов отправился на прогулку по местному ипподрому. Депутат исчез. Рядом со входом на ипподром правоохранители обнаружили брошенным его автомобиль Lexus, в салоне которого были обнаружены следы крови.
Футболистов «Тамбова» заподозрили в ставках и вызвали в РФС
В рамках матча Чемпионата России «Тамбов» проиграл «Краснодару» со счетом 0:4, а 19-го — «Сочи» со счетом 0:5. Букмекеры сообщили в РФС
о том, что два футболиста «Тамбова» могли делать ставки на эти игры.
Ток-шоу Малахова призвали закрыть после выпуска с экс-женой Аршавина
Футбольный агент Дмитрий Селюк
подчеркнул, что он не будет защищать Аршавина, поскольку футболист должен обеспечивать всех своих детей.