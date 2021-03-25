«Договор навязан Медведевым»: Азарова обвинили в госизмене

"Достоверно понимая последствия подписания соглашения, Азаров выполнил отведенную ему роль в совершении преступления, а именно - обеспечил визирования и согласования проекта документа со стороны министров, глав правоохранительных органов, чем способствовал реализации интересов России", - указывает ГБР.
"Подозрение направлено Азарову по последнему известному месту его жительства. Напомним, что привлечение к уголовной ответственности за совершение государственной измены не имеет сроков давности", - добавили в правоохранительном ведомстве.
"Эта власть превзошла [команду предыдущего президента Украины Петра] Порошенко по степени своей лживости и трансляции обществу абсолютно недостоверной информации. Никто никому ничего не навязывал. Ни мне Медведев, ни я ему. Эти "деятели", которые за почти два года довели страну до полной разрухи, вывели на первое место в Европе по уровню бедности, первое место по смертности, еще смеют обвинять меня в государственной измене?! Это они предатели Родины! Самые настоящие предатели", - возмутился экс-глава украинского кабмина.
"Мы были в безвыходной ситуации в 2010 году после навязанных Украины соглашений по газу. У нас цена на газ была по 500 долларов за куб, мы использовали 70 миллионов кубов газа. А теперь посчитайте", - детализировал Азаров.
"Я никуда не пойду. Какой допрос? Кому я должен давать какие показания? Этим негодяям, которые сознательно фальсифицируют обвинения в госизмене? Там есть адвокаты, они будут этим заниматься", - пояснил бывший председатель правительства Украины.
"Эти семь лет убедили украинцев, что кроме нашей команды нет никакой, которая может вытянуть Украину из кризиса. Я готовился после прихода Зеленского к власти вернуться на Украину. Они об этом знали, поэтому они делают все для того, чтобы я не смог вернуться", - пояснил политик.
"А если СБУ посчитает нужным, то должна завести уголовное дело по статье 111 УК Украины "Государственная измена" относительно соответствующих лиц", — добавил Данилов.
"Нардепы имеют право голосовать, как они хотят. Если закон не соответствует конституции, то на него ответственное за подписание лицо имеет право наложить вето. Это не оправдание. Это ликбез для одичавших людей, которые не читают даже собственную конституцию", — пояснил экс-парламентарий.