10 трлн рублей составит сумма иска Крыма к Украине

«Это прямой ущерб. Но сумма может увеличиться. Я предполагаю, что в сумме может быть до десяти триллионов рублей», — добавил Фикс.
«Северо-Крымский канал стал серьезной проблемой. Изуродовано более 400 километров крымской земли вдоль него, нам придется все это приводить в порядок. Его в таком виде оставлять нельзя — это серьезнейшая экологическая катастрофа, люди из окрестных сел жалуются на то, что уже произошли изменения», — сказал Константинов, подчеркнув, что ремонт объекта обойдется в «миллиарды и миллиарды денег».