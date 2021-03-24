10 трлн рублей составит сумма иска Крыма к Украине

Он уточнил, что сумма ущерба от блокады на сегодняшний день составляет 1,5 триллиона рублей.

По его словам, первые документы для выставления иска Украине будут подготовлены к концу апреля.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство местных жителей поддержали это решение. Украина считает это оккупацией, из-за чего перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.