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Власти Крыма заговорили об иске к Украине на 10 триллионов рублей

Lenta.ru
16 минут назад
Власти Крыма могут подать иск к Украине из-за водной блокады на десять триллионов рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс, передает ТАСС.
10 трлн рублей составит сумма иска Крыма к Украине
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Он уточнил, что сумма ущерба от блокады на сегодняшний день составляет 1,5 триллиона рублей.
«Это прямой ущерб. Но сумма может увеличиться. Я предполагаю, что в сумме может быть до десяти триллионов рублей», — добавил Фикс.
По его словам, первые документы для выставления иска Украине будут подготовлены к концу апреля.
В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти подадут иск о водной блокаде к середине 2021 года. На очереди — иски по транспортной и энергетической блокадам, отметил он.
«Северо-Крымский канал стал серьезной проблемой. Изуродовано более 400 километров крымской земли вдоль него, нам придется все это приводить в порядок. Его в таком виде оставлять нельзя — это серьезнейшая экологическая катастрофа, люди из окрестных сел жалуются на то, что уже произошли изменения», — сказал Константинов, подчеркнув, что ремонт объекта обойдется в «миллиарды и миллиарды денег».
16 марта вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал смешным решение властей Крыма судиться с Киевом из-за водной блокады. По его словам, согласно Женевской конвенции, ответственность за гражданское население на оккупированной территории несут оккупанты.
О планах крымского руководства судиться с Украиной стало известно 10 марта. Константинов говорил, что Россия была вынуждена потратить миллиарды из-за действий Киева.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство местных жителей поддержали это решение. Украина считает это оккупацией, из-за чего перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.
В мире,Алексей Резников,Владимир Константинов,Республика Крым,Украина,
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