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Зеленский утвердил стратегию "деоккупации" Крыма

РИА Новости
58 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма, говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства в среду.
"Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что стратегия дает четкий сигнал международному сообществу, что Украина "последовательна в своих действиях по восстановлению территориальной целостности".
"Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины", - сказано в стратегии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины являются нелегитимными и будут восприниматься как агрессия против субъектов РФ. Захарова обратила внимание, что Москва будет рассматривать участие любых стран в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа", "как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность".
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