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Меркель признала своей ошибкой попытку объявить выходные в апреле

Деловая газета "Взгляд"
7 часов назад
Канцлер Германии Ангела Меркель после критики решила не объявлять 1 и 3 апреля дополнительными выходными, которые ранее планировала сделать нерабочими для предотвращения распространения COVID-19.
«Это является только моей ошибкой, я несу за это ответственность. Прошу прощения у всех граждан», – цитирует ТАСС Меркель.
Католическая Пасха выпадает в этом году на 4-5 апреля, эти дни являются праздничными и нерабочими. Кроме этого, в обычных условиях выходным днем была бы и Страстная пятница, которая выпадает на 2 апреля. Меркель же решила, что нерабочими днями следует объявить также 1 и 3 апреля. Это решение стало объектом серьезной критики, поскольку общественность и бизнес, напротив, рассчитывали на смягчение карантина на пасхальные праздники. Федеральные земли, где эпидемиологическая ситуация менее напряженная, собирались разрешить внутренний туризм для граждан с отрицательными тестами.
По словам Меркель, в столь короткое время невозможно было прояснить множество вопросов правового характера, которые сопряжены с принудительным закрытием предприятий. В частности, было непонятно, как именно рассматривать формулировки правительства – переводить ли сотрудников на удаленный режим или отправлять в принудительный отпуск.
Локдаун действует в Германии с ноября 2020. Накануне Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
В мире,Видео,Ангела Меркель,ИТАР-ТАСС,Германия,
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