Католическая Пасха выпадает в этом году на 4-5 апреля, эти дни являются праздничными и нерабочими. Кроме этого, в обычных условиях выходным днем была бы и Страстная пятница, которая выпадает на 2 апреля. Меркель же решила, что нерабочими днями следует объявить также 1 и 3 апреля. Это решение стало объектом серьезной критики, поскольку общественность и бизнес, напротив, рассчитывали на смягчение карантина на пасхальные праздники. Федеральные земли, где эпидемиологическая ситуация менее напряженная, собирались разрешить внутренний туризм для граждан с отрицательными тестами.