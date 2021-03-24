Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что украинцам следует отказаться от использования термина "Донбасс". Как заявил чиновник в среду в Киеве в ходе форума "Выборы в Донбассе и право на местное самоуправление", в украинских документах такое наименование региона отсутствует.

"Никакого Донбасса не существует, это опасный нарратив", - заявил Данилов и предположил, что этот термин якобы "навязывается" со стороны России.

Данилов добавил, что и в нормативно-правовых документах Украины такое слово отсутствует.

Говоря о выборах в Донецкой и Луганской областях, Данилов напомнил, что в 18 подконтрольных правительству Киева районах этих двух регионов в октябре 2020 года не состоялись местные выборы. Он подчеркнул, что считает такое решение Киева вынужденным и законным.

"Речь не о нежелании государства проводить выборы, речь о том, что в нашей стране уже семь лет идет война, и это вынужденный шаг государства - реагировать на ситуацию", - полагает он. Данилов призвал противников отказа от проведения выборов в Донбассе "не манипулировать тем, что кого-то лишили права выбора". "Это прифронтовая территория - и точка", - подчеркнул он.

Данилов заверил, что функционирование украинского государства на этих территориях обеспечивается в полной мере, а также отметил необходимость совершенствования на законодательном уровне процедуры выборов в "прифронтовых" общинах.

В октябре 2020 года на Украине прошли выборы в органы местного самоуправления. Украинцы голосовали за депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более 1 тыс. поселковых советов, а также мэров большинства городов, глав сел и поселков. Избирательные участки работали по всей стране, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения. Это произошло из-за решения Центральной избирательной комиссии Украины, которая отменила там местные выборы, объяснив это близостью районов к зоне конфликта. Речь идет о 10 объединенных территориальных общинах Донецкой области и восьми - Луганской.