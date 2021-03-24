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Президент Туркмении написал новую песню

Lenta.ru
8 часов назад
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал новую песню вместе с внуком. Об этом сообщает Turkmenportal.
Президент Туркмении написал новую песню
Фото:  turkmenistan.gov.tm turkmenistan.gov.tm
Премьера композиции «Мой белый город — Ашхабад» состоялась в столице страны на церемонии награждения старшего конюха Ахалтекинского конного комплекса.
Стихи написал глава государства, музыку — его внук Керим Бердымухамедов. Президент вдохновился рождением жеребенка по имени Ашхабад.
Как отмечает издание, два года назад на торжествах в честь праздника туркменского скакуна президент Бердымухамедов вместе с внуком исполнил песню собственного сочинения, посвященную жеребенку.
В ноябре 2020-го президент Туркмении открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю.
В мире,Гурбангулы Бердымухамедов,Туркмения,
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