США сорвали переговоры по Курилам

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Россия и На фоне ухудшившихся отношений с США Китай укрепили свое сотрудничество: страны начали проводить учения рядом с Японий и это негативно сказывается на переговорах Москвы и Токио по Курилам. Об этом рассказала The Straits Times со ссылкой на «Ёмиури симбун».

Правительство России обнародовало план развития масштабного курорта на острове Итуруп, разместило на Курилах зенитный ракетный комплекс и проводит там военные тренировки. «Такое ускорение «русификации» недопустимо», - подчеркнули журналисты. Они призвали правительство Японии как можно скорее разработать стратегический подход к решению проблемы островов.

Китай наносит ответный удар

МИД Китая ввел санкции против десяти европейцев и четырех европейских организаций, обвинив их в нанесении серьезного ущерба суверенитету и интересам Пекина, а также в злонамеренном распространении ложной информации. Как пишет «Хуаньцю шибао», это стало ответом на введение Евросоюзом санкций за преследование мусульман-уйгуров в КНР.

Газета отметила, что это первые европейские санкции против Китая с 1990-х годов. «Характер санкций демонстрирует моральное высокомерие и попытки Евросоюза вмешиваться во внутренние дела Китая», - заявили авторы издания. Реакция Китая оказалась «существенной»: к примеру, под санкции попал немецкий исследовательский центр Mercator Institute for China Studies, который пострадает из-за разрыва с КНР.

Как обычный русский: Путин выбрал «шикарный костюм» и шведскую технику

Газета Hufvudstadsbladet рассказала , что президент России Владимир Путин отправился в тайгу в «шикарном охотничьем костюме» и на гусеничной машине шведского производства Hägglund.

«Путин идет по тайге. Путин ведет вездеход. Путин смотрит на животных Сибири. В России в очередной раз выпустили видео, демонстрирующее мужественность президента», - отметило издание.

По версии Hufvudstadsbladet, Путина с помощью этих фото и видео хотели изобразить обычным русским человеком, но «простые россияне редко выбираются в Сибирь в одежде за 800 евро».

Трамп создаст самую скучную соцсеть

Автор Politico Джеф Шафер заявил , что соцсеть, которую пригрозил создать экс-президент США Дональд Трамп , встанет в один ряд с его прошлыми неудачами в качестве владельца авиакомпании, футбольной команды, продавца стейков, издателя журнала, владельца казино, ипотечного кредитора и продавца водки.

Шафер отметил, что создание социальных платформ находится слишком далеко за пределами деловых знаний Трампа (по работе с недвижимостью, курортами и лицензированием). Кремниевая долина уже переполнена компостом из провалившихся соцсетей - к примеру, Friendster, Vine, FriendFeed Yik Yak, которые потерпели поражение, пытаясь потеснить Facebook и Twitter. Кроме того, соцсеть, созданная для поклонников Трампа, быстро наскучит пользователям из-за его нарциссической личности.

От Суринама до Украины: где счастье дешевле всего

Газета The Telegraph опубликовала результаты исследования Expensivity.com, посвященного «стоимости счастья» (то есть комфортной и безопасной жизни) в разных странах. Исследование основано на данных о стоимости национальных валют разных стран, паритете покупательной способности и стоимости жизни.