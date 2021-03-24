Обзор иноСМИ: финнов удивил костюм Путина

США сорвали переговоры по Курилам
На фоне ухудшившихся отношений с США Россия
и Китай
укрепили свое сотрудничество: страны начали проводить учения рядом с Японий и это негативно сказывается на переговорах Москвы
и Токио по Курилам. Об этом рассказала
The Straits Times со ссылкой на «Ёмиури симбун».
Правительство России
обнародовало план развития масштабного курорта на острове Итуруп, разместило на Курилах зенитный ракетный комплекс и проводит там военные тренировки. «Такое ускорение «русификации» недопустимо», - подчеркнули журналисты. Они призвали правительство Японии
как можно скорее разработать стратегический подход к решению проблемы островов.
Китай наносит ответный удар
МИД
Китая ввел санкции против десяти европейцев и четырех европейских организаций, обвинив их в нанесении серьезного ущерба суверенитету и интересам Пекина, а также в злонамеренном распространении ложной информации. Как пишет
«Хуаньцю шибао», это стало ответом на введение Евросоюзом
санкций за преследование мусульман-уйгуров в КНР.
Газета отметила, что это первые европейские санкции против Китая с 1990-х годов. «Характер санкций демонстрирует моральное высокомерие и попытки Евросоюза вмешиваться во внутренние дела Китая», - заявили авторы издания. Реакция Китая оказалась «существенной»: к примеру, под санкции попал немецкий исследовательский центр Mercator Institute for China Studies, который пострадает из-за разрыва с КНР.
Как обычный русский: Путин выбрал «шикарный костюм» и шведскую технику
Газета Hufvudstadsbladet рассказала
, что президент России Владимир Путин
отправился в тайгу в «шикарном охотничьем костюме» и на гусеничной машине шведского производства Hägglund.
«Путин идет по тайге. Путин ведет вездеход. Путин смотрит на животных Сибири. В России в очередной раз выпустили видео, демонстрирующее мужественность президента», - отметило издание.
По версии Hufvudstadsbladet, Путина с помощью этих фото и видео хотели изобразить обычным русским человеком, но «простые россияне редко выбираются в Сибирь в одежде за 800 евро».
Трамп создаст самую скучную соцсеть
Автор Politico Джеф Шафер заявил
, что соцсеть, которую пригрозил создать экс-президент США Дональд Трамп
, встанет в один ряд с его прошлыми неудачами в качестве владельца авиакомпании, футбольной команды, продавца стейков, издателя журнала, владельца казино, ипотечного кредитора и продавца водки.
Шафер отметил, что создание социальных платформ находится слишком далеко за пределами деловых знаний Трампа (по работе с недвижимостью, курортами и лицензированием). Кремниевая долина уже переполнена компостом из провалившихся соцсетей - к примеру, Friendster, Vine, FriendFeed Yik Yak, которые потерпели поражение, пытаясь потеснить Facebook и Twitter. Кроме того, соцсеть, созданная для поклонников Трампа, быстро наскучит пользователям из-за его нарциссической личности.
От Суринама до Украины: где счастье дешевле всего
Газета The Telegraph опубликовала
результаты исследования Expensivity.com, посвященного «стоимости счастья» (то есть комфортной и безопасной жизни) в разных странах. Исследование основано на данных о стоимости национальных валют разных стран, паритете покупательной способности и стоимости жизни.
На Украине счастье оказалось дешевле, чем во всех остальных странах Европы: для комфортной жизни украинцам требуется 11 301 доллар в год. Самый высокий ценник на счастье оказался на Бермудских островах (143 933 доллара в год), а самый низкий - в Суринаме (6 799 долларов).