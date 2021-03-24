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На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров

РИА Новости
1 час назад
Ситуация с возможным возникновением крупномасштабного оползня на окраине Тбилиси контролируемая, у горожан нет оснований для паники, заявил в среду мэр столицы Грузии Каха Каладзе.
На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На окраине Тбилиси на одном из склонов образовались огромные трещины, в результате возникла серьезная угроза активизации оползневых процессов. По просьбе столичной мэрии в город прибыли немецкие геологи. Мэрия пообещала сделать все, чтобы предотвратить сход оползня. При этом институт изучения Земли и национальный центр сейсмического мониторинга Грузии сравнили результаты воздушных съемок 18 и 22 марта, в результате чего было выявлено, что оползневая масса на склоне Вашлиджвари перемещается примерно на пять сантиметров за 24 часа. Глубина трещины составляет 18 метров.
"Важное решение было принято о том, что необходимо создать на месте специальные системы мониторинга, что даст нам возможность не пропустить ни одно изменение в процессах. Немецкие геологи предлагают провести укрепительные и дренажные работы... Мы контролируем ситуацию, ежедневно наблюдаем, у населения нет оснований для паники", - заявил Каладзе на заседании мэрии.
По его словам, к концу недели специалисты представят полный отчет, после чего будут предприняты конкретные меры по предотвращению возможного оползня.
"С полной ответственностью сообщаю, что на данной территории строительство каких-либо корпусов не осуществлялось и в будущем не планируется", - добавил Каладзе.
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