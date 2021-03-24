Пока вы спали: полномочия Зеленского прекратили по ошибке

В тексте распоряжения об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области оказались случайно прекращены полномочия и самого президента Украины Владимира Зеленского
. Внимание на это обратила
«Страна.ua».
При этом, по данным издания, ошибку быстро заметили, а распоряжение удалили с сайта главы государства.
Владельцы АЗС предложили способы снизить цены на бензин
Среди мер по стабилизации топливного рынка Независимый топливный союз (НТС), в который входят владельцы АЗС, назвал отказ от механизма демпфера, а также перенос уплаты акцизов с нефтеперерабатывающих заводов на закупающие их продукцию предприятия. Об этом сообщает
РБК.
Также в НТС призвали передать субъектам право устанавливать региональные ставки по акцизам на автомобильный бензин и дизельное топливо 5-го экологического класса и отдать собранные деньги в региональные дорожные фонды, повысить конкуренцию в секторе, а также идти по пути либерализации розничных цен на топливо.
Эксперты Национальных кредитных рейтингов прогнозируют, что ускоренный переход российских властей к нейтральной монетарной политике приведет к скачку ставок по кредитам до 5-5,25%, а также росту ставок по вкладам. Об этом сообщает
РИА Новости.
«Во всех кредитных сегментах вероятно резкое увеличение средних ставок: они прибавят 0,75–1 процентный пункт до конца года», - говорится в исследовании.
«А с чего вы решили, что он привился другой вакциной?! И ему, и всему российскому народу, подошла бы вакцина «Спутник V». Я бы не стал выделять президента из общей массы россиян. Надеюсь, теперь люди смелее начнут прививаться, следуя примеру главы государства», - отметил он.
Так, при приеме на работу сотрудника работодатель получит субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
выразил уверенность, что меры стимулирования позволят трудоустроить около 220 тысяч человек.