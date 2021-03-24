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Пока вы спали: полномочия Зеленского прекратили по ошибке

Алиса Селезнёва
43 минуты назад
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Полномочия Зеленского случайно прекратили

В тексте распоряжения об увольнении главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области оказались случайно прекращены полномочия и самого президента Украины Владимира Зеленского. Внимание на это обратила «Страна.ua».
При этом, по данным издания, ошибку быстро заметили, а распоряжение удалили с сайта главы государства.

Владельцы АЗС предложили способы снизить цены на бензин

Среди мер по стабилизации топливного рынка Независимый топливный союз (НТС), в который входят владельцы АЗС, назвал отказ от механизма демпфера, а также перенос уплаты акцизов с нефтеперерабатывающих заводов на закупающие их продукцию предприятия. Об этом сообщает РБК.
Также в НТС призвали передать субъектам право устанавливать региональные ставки по акцизам на автомобильный бензин и дизельное топливо 5-го экологического класса и отдать собранные деньги в региональные дорожные фонды, повысить конкуренцию в секторе, а также идти по пути либерализации розничных цен на топливо.

Россиянам предрекли скачок ставок по кредитам

Эксперты Национальных кредитных рейтингов прогнозируют, что ускоренный переход российских властей к нейтральной монетарной политике приведет к скачку ставок по кредитам до 5-5,25%, а также росту ставок по вкладам. Об этом сообщает РИА Новости.
«Во всех кредитных сегментах вероятно резкое увеличение средних ставок: они прибавят 0,75–1 процентный пункт до конца года», - говорится в исследовании.

Гинцбург рассказал, чем привился Путин

Президенту России Владимиру Путину, который прошел вакцинацию от коронавируса, прекрасно подошел «Спутник V». Об этом НСН заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«А с чего вы решили, что он привился другой вакциной?! И ему, и всему российскому народу, подошла бы вакцина «Спутник V». Я бы не стал выделять президента из общей массы россиян. Надеюсь, теперь люди смелее начнут прививаться, следуя примеру главы государства», - отметил он.

Кабмин РФ выделит 12 млрд рублей на субсидирование работодателей

Для снижения напряженности на рынке труда правительство выделит Фонду социального страхования более 12 млрд рублей, в том числе на субсидии работодателям. Об этом сообщает ТАСС.
Так, при приеме на работу сотрудника работодатель получит субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность, что меры стимулирования позволят трудоустроить около 220 тысяч человек.
В мире,Александр Гинцбург,Владимир Зеленский,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Фонд социального страхования РФ,
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