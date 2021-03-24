Пока вы спали: полномочия Зеленского прекратили по ошибке

При этом, по данным издания, ошибку быстро заметили, а распоряжение удалили с сайта главы государства.

Владельцы АЗС предложили способы снизить цены на бензин

Также в НТС призвали передать субъектам право устанавливать региональные ставки по акцизам на автомобильный бензин и дизельное топливо 5-го экологического класса и отдать собранные деньги в региональные дорожные фонды, повысить конкуренцию в секторе, а также идти по пути либерализации розничных цен на топливо.