87 человек осудили в Белоруссии за участие в беспорядках

Белорусские суды после президентских выборов привлекли к уголовной ответственности 87 человек за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Об этом сообщили в среду в Генеральной прокуратуре Белоруссии.