Два министра подали в отставку в Словакии

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг объявили в среду о своей отставке на фоне усиливающегося в республике правительственного кризиса. Об этом сообщило Словацкое радио

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Министры, представляющие в правительстве либеральную партию "Свобода и солидарность" (СиС), информировали о своем решении президента Словакии Зузану Чапутову. Планируется, что она примет их отставку в четверг.

Ранее кабмин покинули министр экономики и лидер СиС Рихард Сулик, министр юстиции Мария Коликова, министр труда Милан Крайняк и министр здравоохранения Марек Крайчи.

Правительственный кризис в Словакии усиливается после решения премьера и председателя правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игора Матовича без согласия партнеров по кабмину приобрести для жителей страны, в которой ухудшается эпидемиологическая обстановка, российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Покупка незарегистрированного в ЕС препарата вызвала недовольство у президента Словакии.

Ультиматум премьеру

СиС и либерально-консервативная партия "За людей" требуют отставки Матовича. Ранее они выдвинули ему ультиматум, чтобы он оставил пост премьера не позднее 24 марта. Сулик, кроме того, заявил, что Матович не может занимать и пост министра в обновленном правительстве, в состав которого также входит правоцентристское политическое движение "Мы семья", пока поддерживающее лидера ОЛНЛ.

На данный момент партнеры по правительственной коалиции декларируют желание продолжить сотрудничество после реструктуризации кабмина. Под сомнение не ставится и то, что пост премьера должен занять представитель ОЛНЛ, которая добилась наибольшего успеха на состоявшихся в республике год назад парламентских выборах.

Между тем Матович в воскресенье выразил готовность покинуть кресло главы кабмина, чтобы урегулировать резкие разногласия между партиями-партнерами. Тем не менее он намерен остаться в составе правительства. При этом он подчеркнул, что партнеры по правительственной коалиции использовали покупку "Спутника V" для "развязывания коалиционного кризиса".