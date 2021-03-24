Британия решила подробно рассказать НАТО о «российской угрозе»

Он обратит внимание союзников на разработку Россией новых ракетных систем и поддержку ею кибератак. Рааб призовет союзников противостоять российской угрозе и заставить Москву ощутить последствия своей деятельности.

Он поддержит политику открытых дверей Североатлантического альянса в отношении стран, которые сталкиваются с агрессией России, а также призовет блок работать с государствами, которые в него не входят.