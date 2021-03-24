Британия решила подробно рассказать НАТО о «российской угрозе»

Указанная встреча, как сообщал «Рамблер», состоится сегодня. В британском МИДе сообщили, что во время нее Рааб расскажет об изменчивой природе российской агрессии, угрожающей демократиям и открытым обществам во всем мире.
Он обратит внимание союзников на разработку Россией новых ракетных систем и поддержку ею кибератак. Рааб призовет союзников противостоять российской угрозе и заставить Москву ощутить последствия своей деятельности.
Он поддержит политику открытых дверей Североатлантического альянса в отношении стран, которые сталкиваются с агрессией России, а также призовет блок работать с государствами, которые в него не входят.
На прошлой неделе власти Великобритании объявили о намерении довести общее количество ядерных боеголовок до 260 в связи с увеличивающимся числом технологических и доктринальных угроз со стороны ряда государств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это угрожает миру на Земле, вредит международной стабильности и стратегической безопасности.
Он заверил, что Россия является сторонницей международных переговоров по стратегической стабильности.