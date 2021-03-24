В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Британия решила подробно рассказать НАТО о «российской угрозе»

Артём Кульша
31 минуту назад
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб расскажет о российской агрессии в ходе министерской встречи НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Британия решила подробно рассказать НАТО о «российской угрозе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Указанная встреча, как сообщал «Рамблер», состоится сегодня. В британском МИДе сообщили, что во время нее Рааб расскажет об изменчивой природе российской агрессии, угрожающей демократиям и открытым обществам во всем мире.
Он обратит внимание союзников на разработку Россией новых ракетных систем и поддержку ею кибератак. Рааб призовет союзников противостоять российской угрозе и заставить Москву ощутить последствия своей деятельности.
Он поддержит политику открытых дверей Североатлантического альянса в отношении стран, которые сталкиваются с агрессией России, а также призовет блок работать с государствами, которые в него не входят.
На прошлой неделе власти Великобритании объявили о намерении довести общее количество ядерных боеголовок до 260 в связи с увеличивающимся числом технологических и доктринальных угроз со стороны ряда государств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это угрожает миру на Земле, вредит международной стабильности и стратегической безопасности.
Он заверил, что Россия является сторонницей международных переговоров по стратегической стабильности.
В мире,Дмитрий Песков,НАТО,МИД,Соединенное Королевство,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители