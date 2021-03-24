ВОЗ: российская вакцина нужна Европе

В воскресенье еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон
заявил, что Евросоюзу не нужен "Спутник V". А отвечая ранее на вопрос о возможности использования этого препарата для компенсации дефицита в ЕС, он сообщил, что Еврокомиссия
не сомневается в качестве "Спутника V", но ей известно, что у России "также есть сложности с производством этой вакцины". Комментируя данное заявление, президент РФ Владимир Путин
подчеркнул, что Россия никому не навязывает свои препараты, но подобные высказывания в ЕС заставляют задуматься о том, что европейские чиновники отстаивают интересы отдельных компаний, а не сограждан.