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Украинские силовики начали обстрелы после пяти дней тишины, заявили в ЛНР

РИА Новости
1 час назад
Украинские силовики после пяти дней тишины обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ВСУ начали обстрелы после пяти дней тишины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что украинские силовики с 18 марта не открывали огонь по территории республики.
"За 23 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал представитель ЛНР.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному ЛНР населенному пункту Лозовое.
В мире,РИА Новости,
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