ВСУ начали обстрелы после пяти дней тишины

Украинские силовики после пяти дней тишины обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что украинские силовики с 18 марта не открывали огонь по территории республики.

"За 23 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - сказал представитель ЛНР.