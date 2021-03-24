Мишустина решили наградить Золотой медалью Афин

Мишустин представит Россию на церемонии в честь 200-летия начала греческой национально-освободительной революции, которая проходила в 1821-1828 годах. Уточняется, что премьер-министр пробудет в Греции два дня.

Из-за пандемии COVID-19 торжественную часть праздника проведут в онлайн-формате, но 25 марта на главной площади Синтагма в Афинах организуют военный парад. На торжество были приглашены представители России, Франции и Великобритании, так как данные государства поддерживали борьбу греков за независимость.