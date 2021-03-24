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Британия решила подробно рассказать НАТО о «российской угрозе»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
56 минут назад
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб намерен призвать союзников по НАТО заставить Россию «ощутить реальные последствия» ее «враждебной деятельности», говорится сообщении британского МИДа.
Британия решила подробно рассказать НАТО о «российской угрозе»
Фото: EPAEPA
«Глава МИД Доминик Рааб призовет союзников по НАТО противостоять угрозе со стороны России и сделать так, чтобы она ощутила реальные последствия своей враждебной деятельности. Он выступит с данным призывом на министерской встрече НАТО по России, которая пройдет 24 марта в рамках двухдневного саммита в Брюсселе. Это будет первая личная встреча министров стран НАТО более чем за год», – передает сообщение британского внешнеполитического ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что Рааб намерен рассказать союзникам «об изменчивой природе российской агрессии, использующей новые и разрушительные технологии, угрожая демократиям и открытым обществам по всему миру».
«Речь идет в том числе и о разработке Россией новых суперсовременных ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, и поддерживаемых государством кибератаках, которые таргетируют важные базы данных, используются для вмешательства в выборы или для распространения дезинформации о коронавирусе», – сообщает ведомство.
«Великобритания, как лидирующая сила в сферах обороны и дипломатии в полной мере поддерживает НАТО как сильную военную защиту от угроз, исходящих от России, равно как и как сильный, единый политический бастион против дестабилизирующей деятельности Москвы», – подчеркнул глава МИД Британии.
Кроме того, министр собирается поддержать политику «открытых дверей» альянса, которая дает возможность вступить в НАТО «в том числе странам, сталкивающимся с российской агрессией, таким, как Украина и Грузия», - подчеркивается в сообщении.
Также Рааб также заявит о необходимости для НАТО работать с партнерами, не входящими в альянс, в частности, со Швецией, Финляндией, Австралией, Новой Зеландией и Японией.
Ранее сообщалось, что Британия считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы. В британском минобороны заявили, что модернизация Вооруженных сил России делает ее одновременно непредсказуемым и искусным игроком.
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