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Байден оценил ракетный пуск КНДР

RT на русскомиещё 3
52 минуты назад
Президент США Джо Байден, отвечая в штате Огайо на просьбу прокомментировать новые ракетные пуски Пхеньяна, заявил, что действия КНДР не изменились.
Байден отреагировал на ракетный пуск КНДР
Фото: ReutersReuters
«Мы усвоили, что ничего не изменилось», — приводит ТАСС его слова.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Северная Корея в выходные провела пуски ракет малой дальности.
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон в курсе возможных ракетных пусков КНДР малого радиуса действия и считает это обычным делом.
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