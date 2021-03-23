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ЕС отложил пересмотр отношений с Россией до следующего саммита

ТАССиещё 1
3 часа назад
Выработка новой стратегии Евросоюза в отношении России отложена до следующей личной встречи глав государств сообщества. Об этом председатель Евросовета Шарль Мишель написал во вторник в приглашении лидерам ЕС на саммит 25-26 марта, который из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате.
ЕС отложил пересмотр отношений с Россией
Фото: AP Photo/Virginia MayoAP Photo/Virginia Mayo
"По отношениям с Россией я предлагаю проинформировать лидеров о результатах переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече", - говорится в письме.
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