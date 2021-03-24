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Байден призвал запретить в США штурмовое оружие

Мир24иещё 2
12 минут назад
Президент США Джозеф Байден призвал Сенат запретить продажу штурмового оружия после убийства десяти человек в Колорадо, передает Reuters.
Байден призвал запретить в США штурмовое оружие
Фото: U.S. Department of StateU.S. Department of State
Байден заявил, что в стране могут запретить продажу штурмового оружия увеличенной емкости. По его мнению, эти ограничения должны носить не партийный, а общеамериканский характер.
«Мне не нужно ждать ни минуты, не говоря уже о часе, чтобы предпринять разумные шаги, которые спасут жизни в будущем», – подчеркнул президент США.
Напомним, неизвестный расстрелял минимум десять человек в продуктовом магазине в штате Колорадо, среди погибших – полицейский Эрик Тэлли. Подозреваемый задержан, но его личность пока не раскрывается. Также неизвестно, почему налетчик решил расстрелять случайных покупателей супермаркета.
В мире,Оружие,Джозеф Байден,Reuters,Соединенные Штаты,
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