Резкое высказывание президента СШАДжо Байдена о Владимире Путине поставило страны НАТО перед сложным выбором — поддержать или отвергнуть позицию Вашингтона, пишет Svenska Dagbladet.
На прошлой неделе американский президент в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин "ответит" за "вмешательство в выборы в США", а также допустил грубую ремарку в его адрес. В ответ президент России пожелал Байдену здоровья. Он предложил провести прямую и открытую дискуссию, однако разговор в итоге не состоялся. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для этого "не было готовности американской стороны".
"Раскол в кругах НАТО — свершившийся факт", — считает автор шведской газеты.
В публикации отмечается, что члены НАТО полностью зависимы от экономической и военной силы США. Однако, по мнению автора, многие из них в то же время заинтересованы в тесном сотрудничестве с Россией.
"Странам, у которых есть особые причины сохранять хорошие отношения с русскими, найти золотую середину будет трудно", — подчеркивается в статье.
В качестве примера автор указывает на "большой газовый бизнес" России и Германии, включая строительство газопровода "Северный поток — 2", на российско-турецкие военные сделки, а также на заинтересованность ряда европейских государств в российской вакцине от коронавируса "Спутник V".