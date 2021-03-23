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Украине предрекли дефицит питьевой воды

РИА Новости
1 час назад
Украине к середине столетия придется начать импортировать питьевую воду, если власти и граждане не обратят внимание на проблемы экологии, заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.
Украине предрекли дефицит питьевой воды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Сегодня около 3,6 миллиарда человек в мире страдают от нехватки чистой питьевой воды. Вследствие изменения климата и загрязнения рек уже к 2050 году дефицит ресурса почувствуют около пяти миллиардов жителей Земли. Проблема нехватки воды ожидает и Украину. По данным национальной гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", — цитирует Малеванного пресс-служба ведомства.
Чиновник напомнил, что пресная вода — один из важнейших компонентов окружающей среды, благодаря которому на Земле существует жизнь. Она считается возобновляемым ресурсом, но запасы катастрофически уменьшаются.
Малеванный подчеркнул, что защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей, так как речь идет о жизни миллионов людей. Важную роль в сохранении чистой питьевой воды играет каждый гражданин, заключил глава инспекции.
В мире,Украина,
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