Украине предрекли дефицит питьевой воды

"Сегодня около 3,6 миллиарда человек в мире страдают от нехватки чистой питьевой воды. Вследствие изменения климата и загрязнения рек уже к 2050 году дефицит ресурса почувствуют около пяти миллиардов жителей Земли. Проблема нехватки воды ожидает и Украину. По данным национальной гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", — цитирует Малеванного пресс-служба ведомства.