Украину обвинили в саботаже договоренностей по Донбассу

«Согласно договоренностям, четко определены шаги, которые Украина должна предпринять для завершения обмена. Только после процессуальной очистки всех лиц — участников обмена процедура может считаться завершенной, что позволит перейти к обсуждению новых этапов обмена. Однако украинская сторона продолжает уклоняться от выполнения взятых обязательств», — заявила Морозова.
«Сколько человек из нашего списка разыскиваемых лиц сейчас удерживаются в местах лишения свободы на территории Украины, мы сказать не можем, потому что обмен информацией по вине Киева полностью заблокирован», — сказала омбудсмен.
«Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин», — оправдалась она.